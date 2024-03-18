الهلال الأكثر حصولا على ركلات جزاء في الدوري السعودي

أظهرت إحصائية أن نادي الهلال السعودي هو الأكثر حصولا على ركلات ترجيح خلال منافسات الموسم الجاري من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة دوري روشن للمحترفين خلال الموسم الحالي برصيد 68 نقطة وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه خلال الموسم الحالي بشكل رسمي.

الهلال الأكثر حصولا على ركلات جزاء

ضربات الجزاء التي حصل عليها الهلال: 15

ضربات الجزاء التي حصل عليها الاتحاد: 8

ضربات الجزاء لنادي النصر: 11

ضربات الجزاء المحتسبة لـ الأهلي: 4

ويحتاج الهلال الانتصار في 9 مباريات من أجل التتويج بمسابقة دوري روشن خلال الموسم الحالي ولم يتلقى الهلال أي هزيمة خلال الموسم الحالي ونجح الفريق في الدخول إلى موسوعة جينيس بعد الفوز في 29 مباراة متتالية خلال الفترة الماضية بشكل رسمي.

