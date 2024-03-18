الإثنين 18 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال الأكثر حصولا على ركلات جزاء في الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

أظهرت إحصائية أن نادي الهلال السعودي هو الأكثر حصولا على ركلات ترجيح خلال منافسات الموسم الجاري من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

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أرقام “جيسوس” القياسية تقرب الهلال من حسم الدوري السعودي

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة دوري روشن للمحترفين خلال الموسم الحالي برصيد 68 نقطة وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه خلال الموسم الحالي بشكل رسمي.

الهلال الأكثر حصولا على ركلات جزاء

ضربات الجزاء التي حصل عليها الهلال: 15
ضربات الجزاء التي حصل عليها الاتحاد: 8
ضربات الجزاء لنادي النصر: 11
ضربات الجزاء المحتسبة لـ الأهلي: 4

ويحتاج الهلال الانتصار في 9 مباريات من أجل التتويج بمسابقة دوري روشن خلال الموسم الحالي ولم يتلقى الهلال أي هزيمة خلال الموسم الحالي ونجح الفريق في الدخول إلى موسوعة جينيس بعد الفوز في 29 مباراة متتالية خلال الفترة الماضية بشكل رسمي.
 

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