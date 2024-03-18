أرقام “جيسوس” القياسية تقرب الهلال من حسم الدوري السعودي

نجح جورجي جيسوس مدرب الهلال في تحقيق نتائج قياسية خلال الموسم الحالي في مختلف المسابقات المحلية والقارية جعلته الرقم الأصعب والمنافس الأبزر على كافة البطولات.

جورجي جيسوس قاد الهلال في 37 مباراة في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، استطاع تحقيق الانتصارت في 34 مباراة وتعادل في 3 ولم يتلقى الفريق أي هزيمة منذ توليه المسئولية.

كما دخل الهلال بقيادة جيسوس موسوعة جينيس كأكثر الأندية تحقيقا للانتصار خلال الموسم الحالي من في الدوري السعودي وبات الأوفر حظًا لحسم الدوري السعودي واستعادة اللقب.

وغادر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، المملكة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من أجل قضاء إجازة سريعة خلال فترة التوقف الدولي الحالي بشكل كامل.

ويستأنف الهلال منافسات الدوري السعودي بمواجهة الشباب نهاية الشهر الجاري لحساب منافسات الجولة الخامسة والعشرين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة ويفصله 12 نقطة عن النصر الذي يأتي في المركز الثاني ويحتاج الهلال لتسعة انتصارات فقط لفض الاشتباك وحسم الدوري السعودي