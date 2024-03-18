تكريم الفائزات بمراكز جمهورية في مسابقات الاقتصاد المنزلي بمدارس الإسماعيلية

وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يكرم طالبات الاقتصاد المنزلي الحاصلات على مراكز جمهوري والمشرفات

قام الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم بتكريم الطالبات الحاصلات علي مراكز جمهورية في المسابقة الوزارية الخاصة بالنشاط الصيفي ومسابقات الفصل الدراسي الأول لمادة الاقتصاد المنزلي وذلك بحضور مني حسن موجه عام المادة.

حيث حصلت طالبات مدرسة أم الابطال الثانويه بنات علي المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة التي أقامتها الوزارة كما حصلت طالبتان من مدرسة النصر الاعدادية بنات وطالبة من مدرسة صفية زغلول الاعدادية بنات علي المركز الرابع على مستوى الجمهورية .

وفى مسابقات الفصل الدراسي الأول حصلت طالبات مدرسة صفيه زغلول الاعدادية بنات علي المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة التي نظمتها الوزارة . وحصلت طالبات مدرسة عمر الفرك الثانوية علي المركز السادس على مستوى الجمهورية في نفس المسابقة .فيما حصلت طالبات مدرسة الطائف الابتدائيه التجريبية للغات علي المركز الرابع على مستوى الجمهورية .

كما قام وكيل الوزارة بتكريم أسرة التوجيه والمعلمات اللاتي أشرفن علي الطالبات أثناء المسابقات واكد على الجهد المتميز المبذول للصعود الي المراكز الجمهورية.

وطالب بحيري بالاستمرار على نهج التفوق والتميز في الأنشطة الطلابية لما لها من دور كبير في ثقل مهارات التفكير الإبداعي والإنساني لدى الطلاب خلال مراحلهم التعليمية المختلفة.