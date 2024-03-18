تداول 17 الف طن و 1028 شاحنة بضائع بموانىء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمراليوم الاثنين أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1028 شاحنةبضائع و102 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع عامةومتنوعة و567 شاحنةبضائع و91 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع عامةومتنوعة و461 شاحنةبضائع و11 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجاالبحري اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وتغادر الميناء السفينتين دليلة والحرية2 و استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية2 ودليلة وغادرت الميناء السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2500 طن بضائع عامةومتنوعة و 265 شاحنةبضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وسينا .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1385 راكبا بموانيها.



وفي إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 646الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر يناير الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 459 ألف طن بنسبة زيادة 112% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 146% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 187 ألف طن.

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 481 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 161 ألف طن وصادر 320 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 28 ألف طن بنسبة زيادة 268% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 23 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 79 ألف طن بضائع بكمية وارد 21 ألف طن وصادر 58 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 58 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .





