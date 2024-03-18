شكري يستقبل اليوم المفوض العام لوكالة الأونروا

يستقبل السفير سامح شكري، وزير الخارجية اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين

وفي سياق متصل، أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأحد، مواصلة القوات الإسرائيلية الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، الأمر الذي أودى بحياة أكثر من 60 شهيدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، يضافون إلى مئات الشهداء الذين سقطوا وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية في دوار الكويت ومن قبله دوار النابلسي.

وطالبت مصر إسرائيل بضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.