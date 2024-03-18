الإثنين 18 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

شكري يستقبل اليوم المفوض العام لوكالة الأونروا

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

يستقبل السفير سامح شكري، وزير الخارجية اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين

وفي سياق متصل، أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأحد، مواصلة القوات الإسرائيلية الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، الأمر الذي أودى بحياة أكثر من 60 شهيدًا خلال الـ 24  ساعة الماضية، يضافون إلى مئات الشهداء الذين سقطوا وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية في دوار الكويت ومن قبله دوار النابلسي.

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شكري يشيد بالعلاقات المصرية الإسبانية.. ويثني على مواقف مدريد تجاه حرب غزة

وطالبت مصر إسرائيل بضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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سامح شكري: الوضع بغزة يتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار

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الجريدة الورقية