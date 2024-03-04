سامح شكري: الوضع بغزة يتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار



أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الوضع الإنساني في غزة يتطلب العمل بشكل فوري على وقف إطلاق النار، ولا نستطيع تحمل مزيدا من الآلام المرتبطة بهذه الأوضاع والمشاهد.

وقال شكري خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية، مُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين، إن حساسية المفاوضات لم تصل للنقطة التي يتم من خلالها تحقيق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه لابد من أن تكون هناك إرادة سياسية واضحة لدى الجميع للوصول لوقف فوري لإطلاق النار».

وواصل شكري أن. تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بالأمس، حول ضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة، موضحا أنه يأمل أن يكون هذا تطور في الموقف الأمريكي، وله انعكاسه في المنظمات الدولية.

وشدد على أنه من المهم أن تتواكب هذه التصريحات مع خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف في أسرع وقت، لافتا إلى أن هناك تصاعدا لدوائر عديدة بضرورة وقف إطلاق النار بغزة ليس فقط على الوضع الإنساني، ولكن أيضًا بالتعقيدات المرتبة بالقضية الفلسطينية واتساع رقعة الأزمة، منوهًا بأنه يأمل أن تأتي المفاوضات الجارية إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف شكري «تحمل المسؤولية شيء واضح في هذه المرحلة ولابد من تكاتف الجهود الدولية لإقناع بحيوية التوصل لهذا الاتفاق».