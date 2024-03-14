عاجل
مصادر عبرية: منفذ عملية الطعن في بيت كاما إسرائيلي الجنسية
الخميس 14 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

شكري يشيد بالعلاقات المصرية الإسبانية.. ويثني على مواقف مدريد تجاه حرب غزة

وزير الخارجية
وزير الخارجية

أشاد وزير الخارجية سامح شكري، بالعلاقات التي تربط بين مصر وإسبانيا في كافة المجالات، مثنيًا على مواقف الحكومة والشعب الإسباني إزاء الحرب على غزة.

 

 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير شكري ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الخميس، في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

 ورحب وزير الخارجية - في بداية المؤتمر الصحفي - بنظيره الإسباني خلال زيارته الحالية إلى القاهرة، مشيرا إلى أن الوزير الإسباني شرف باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له في وقت سابق اليوم، حيث تم استعراض مجمل العلاقات بين البلدين والحرب على غزة والتطورات الإقليمية.

 

مواد متعلقة

الخارجية تتابع حادث مقتل 3 رهبان مصريين داخل دير في جنوب أفريقيا

وزير الخارجية يحذر من اتساع رقعة الحرب في غزة.. تهديد للعالم أجمع

مصر ترحب باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع الأطراف الليبية

وزيرة التضامن تدشن حملة بنك الطعام "إفطار صائم" خلال شهر رمضان

سفير مصر في موسكو يلتقي نائب وزير خارجية روسيا للعلاقات الأمريكية

إسرائيل تستعد لشن حرب على لبنان.. بيان عاجل

في ذكرى وفاة الشيخ الغزالي..اعترض على رواية نجيب محفوظ وأسس لدعوة وسطية
الجريدة الورقية