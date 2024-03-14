شكري يشيد بالعلاقات المصرية الإسبانية.. ويثني على مواقف مدريد تجاه حرب غزة

أشاد وزير الخارجية سامح شكري، بالعلاقات التي تربط بين مصر وإسبانيا في كافة المجالات، مثنيًا على مواقف الحكومة والشعب الإسباني إزاء الحرب على غزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير شكري ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الخميس، في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب وزير الخارجية - في بداية المؤتمر الصحفي - بنظيره الإسباني خلال زيارته الحالية إلى القاهرة، مشيرا إلى أن الوزير الإسباني شرف باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له في وقت سابق اليوم، حيث تم استعراض مجمل العلاقات بين البلدين والحرب على غزة والتطورات الإقليمية.