موعد شم النسيم في مصر 2024.. مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء الذي يوافق يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مارس ليبدأ فصل الربيع، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد شم النسيم 2024 وموعد بداية فصل الربيع في مصر.

موعد شم النسيم 2024

ويعد موعد شم النسيم 2024 إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة، حيث يعتبر شم النسيم عيدًا مصريًا قديمًا، يحتفل به المصريون مع فصل الربيع، وبينها عيد شم النسيم، إلى 4 آلاف عام.

المعهد القومي للبحوث الفلكية

وكشفت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شم النسيم 2024 سيوافق هذا العام يوم 6 مايو المقبل، 27 شوال القادم.

فصل الربيع لعام 2024

ويبدأ فصل الربيع لعام 2024 في الساعة الخامسة و8 دقائق صباحا بتوقيت القاهرة، ويستمر الفصل لهذا العام 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة، حتى الانقلاب الصيفي الذي يحل يوم 20 يونيو القادم.

المناخ في فصل الربيع

جدير بالذكر يشهد المناخ في فصل الربيع تقلبات في الجو نتيجة لنشاط رياح الخماسين، وهي رياح جنوبية شرقية فصلية جافة وحارة تأتي من الصحراء الكبرى محملة بالرمال تصل إلى مصر ومنطقة شبه الجزيرة العربية.