عدد من الفيروسات قد تصيب الإنسان في فصل الشتاء.. وهيئة الدواء تحذر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن عدد من النصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بالأمراض الشتوية والتي تصيب البعض، بالتزامن مع بدء شهر طوبة وهو الأكثر سقيعا، خصوصًا في فترة التقلبات الجوية التي تشهدها مصر فى الوقت الحالي.

تستعرض الوفد فى السطور الآتية نصائح وفق منشور توعوي لهيئة الدواء المصرية :

أولاً: استشارة مقدم الرعاية الصحية بخصوص أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.

ثانياً: جدد هواء المنزل دائماً، ولا تهمل تدفئة جسمك.

ثالثاً: لا تتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية.

رابعاً: تجنب التعرض للتغير المفاجئ من الجو الحار للبارد.

خامساً: اهتم بتناول غذاء متنوع ومتوازن، وأكثر من تناول البرتقال والليمون، والأغذية الغنية بفيتامين سي.

سادساً: أكثر من تناول السوائل الساخنة كالبابونج والزنجبيل.

7 فيروسات تهدد صحتك..

وسبق أن كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من الفيروسات المنتشرة والتي تصيب الجهاز التنفسي، خلال فترة التقلبات الجوية ومع دخول فصل الشتاء.

وبحسب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فإن هذه الفيروسات المنتشرة حالياً تشمل:

مجموعة فيروسات الأنف Rhino Viruses

الإنفلونزا

الفيروس المخلوي التنفسي

فيروس كورونا المستجد

فيروس نظير الإنفلونزا

الفيروس الغدي

فيروس ابشتاين بار

وتتشارك جميع تلك الفيروسات في أعراضها، والتي تشمل: العطس، الحمى الخفيفة، الصداع، التهاب الحلق، آلام العضلات، انخفاض الشهية.

ما هي مجموعة "فيروسات الشتاء"؟

مجموعة فيروسات الأنف Rhino Viruses: هو جنس فيروسات من عائلة الفيروسات البيكورناوية وهو المسبب الرئيسي للزكام الفيروس الأنفي هو أشيع عامل مسبب للخمج الفيروسي لدى البشر، وهو السبب السائد للزكام، وهو أحد أكثر الأمراض شُيُوعًا بين الناس.

الإنفلونزا: الإنفلونزا هي عَدوى تصيب الأنف والحنجرة والرئتين، وهي أجزاء من الجهاز التنفسي. وهي تحدث بسبب أحد الفيروسات. يختلف هذا النوع من الإنفلونزا عن فيروسات "إنفلونزا" المعدة التي تسبب الإسهال والقيء.

الفيروس المخلوي التنفسي: يُعدُّ الفيروس المخلوي أحد الأسباب الشائعة بكثرة لحالات العدوى التَّنفُّسيَّة عند الرُّضَّع والأطفال الصغار، وبالنسبة للبالغين والأطفال الأصحاء الأكبر سنًا، فإن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تكون خفيفة، وعادة تشبه أعراض الزكام. عادةً ما تكون تدابير الرعاية الذاتية هي كل ما يلزم لتخفيف الشعور بالمرض.

فيروس كورونا المستجد: تظهر أعراض تنفسية تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على معظم من يصابون بعدوى الفيروس ويتعافون دون الحاجة إلى تدخل علاجي خاص. غير أن بعض من يصابون بالعدوى تظهر عليهم أعراض شديدة ويحتاجون إلى العناية الطبية.

* فيروس نظير الإنفلونزا: فيروس نظير الإنفلونزا هو فيروس ينتمي إلى مجموعة فيروسات الإنفلونزا البشرية، ويصنف هذا الفيروس إلى خمس مجموعات رئيسية، كل منها لها أعراض مختلفة.

الفيروس الغدي: تختلف أعراض الإصابة بالفيروسات الغدية حسب مكان الإصابة، ففي حال إصابة الفيروس للجهاز التنفسي تظهر الأعراض التالية: حمى، التهاب البلعوم، سعال، قشعريرة، سيلان.

فيروس ابشتاين بار: من أكثر الفيروسات التي تصيب البشر، وقد يسبب فيروس إبشتاين-بار مرضًا أخطر بدرجة كبيرة لدى الأشخاص الذين لديهم قصور في الجهاز المناعي.