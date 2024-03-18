ترامب يوجه رسالة لنتنياهو بشأن حرب غزة

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، مشددا على "الحاجة إلى السلام".

وقال ترامب ردا على سؤال عما سيقوله لنتنياهو، بشأن الحرب في غزة: "عليك الانتهاء من الأمر والقيام بذلك بسرعة والعودة إلى السلام. نحن بحاجة إلى السلام في العالم... نحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط".

وتابع ترامب، بالقول: "لقد حدث غزو مروع. وبالمناسبة، لم يكن ليحدث أبدًا لو كنت رئيسا".

وأضاف خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، قائلًا: "انتقادات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، لإسرائيل كانت بدافع السياسة الداخلية".

مشيرا إلى أن شومر "ينظر إلى أين يمكنه الحصول على المزيد من الأصوات"، مضيفا: "أعتقد أنه يرى الفلسطينيين ويرى المسيرات، كما تعلمون، إنها كبيرة، ويقول أريد أن أسير في هذا الاتجاه بدلا من إسرائيل"، وأشار ترامب إلى أن "شومر تخلى عن إسرائيل".