الخارجية الأمريكية تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيًا

بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيًا غير محدد، نددت الولايات المتحدة ذلك الفعل الغير مدروس، تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لكوريا الجنوبية.

ووفق لقناة "القاهرة الإخبارية"، فقد قال مُتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم إنّ عمليات الإطلاق التي تقوم بها كوريا الشمالية، على غرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية السابقة في السنوات الأخيرة، تنتهك قرارات متعددة لمجلس الأمن الدولي.

وشدد على أن هذه العمليات "تُهدد" جيران كوريا الشمالية و"تقوض الأمن الإقليمي"، ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن هيئة الأركان المُشتركة الكورية الجنوبية، أنّ كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيًا غير محدد باتجاه البحر الشرقي، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضًا باسم بحر اليابان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يذكر أنه قبل أسبوع تقريبًا، أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، على مناورات بسلاح المدفعية على نطاق واسع في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات مُشتركة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن التدريبات، التي جرت يوم الخميس بذخيرة حية، تستهدف رفع مستوى الجهوزية القتالية وتعزيز القدرة على خوض مواجهات حقيقية، وشاركت وحدات حدودية في هذه المناورات، حيث وُضعت عاصمة العدو في متناول اليد، مضيفة أن هذه التدريبات جرت بعد زيارة كيم جونج أون لقاعدة تدريب في غرب البلاد، حيث أعرب عن ارتياحه لرؤية القوات جاهزة تمامًا للتعبئة لأغراض المعارك.

وهددت بيونج يانج "عاصمة كوريا الشمالية"، الثلاثاء، سول وواشنطن بأنهما ستدفعان "ثمنًا باهظًا" لتنفيذ مناوراتهما العسكرية المشتركة المعروفة باسم "درع الحرية"، بينما أكد الجيش الكوري الجنوبي أنَّ كوريا الشمالية نفذت مناورات مدفعية بذخيرة حية، تشمل قذائف وصواريخ في مدينة نامفو الساحلية غرب كوريا الشمالية باتجاه البحر الأصفر، وفقًا لبيان من هيئة الأركان المُشتركة في سول، التي أكدت أن الجيش الكوري الجنوبي يُراقب بعناية علامات الاستفزاز من كوريا الشمالية، وذلك في إطار الحفاظ على وضع دفاعي مُشترك ثابت وتنفيذ تدريبات مُشتركة.