ما حكم النفساء في شهر رمضان الكريم؟

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم النفساء في الصيام، حيث تساءلت أحدى السيدات بشأن "إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين، وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم في الأربعين هل وجب عليها ترك الصلاة والصوم ، وحرمت على زوجها؟.

وأوضحت الإفتاء، أنها صارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة.

وأكدت الإفتاء على ضرورة الاستنجاء والتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية - الحيض - فإنها تترك الصلاة.



