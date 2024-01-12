لماذا سُمي رجب بالشهر الأصم؟.. دار الإفتاء توضح

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن رجب هو شهر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، إذ عُرف بشهر الله الأصم لأن العرب كانوا لا يسمعون فيه صوت آلات الحرب التي اعتادوا عليها بالشهور الأخرى.

وأضاف عمران في تصريحه لـ"الوفد"، أن رجب عُرف أيضًا بالشهر الأصب أي أنه تُصب فيه الرحمة، مُضيفًا: ولذلك نتفائل فيه بالرحمة فهو بداية لمواسم الخير ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا نستقبل هذا الشهر المبارك.

واختتم: نسأل الله سبحانه وتعالى بما سأل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان، مؤكدًا أن هذا الشهر الكريم كل أنواع الخير فيه مضاعفة الثواب ويستحب فيه الصيام والعبادة والتواصل بالخير وصلة الأرحام.

بداية شهر رجب

ويذكر، أنه بداية من مغرب اليوم الجمعة وحتى فجر غدًا السبت تبدأ الليلة الأولى من شهر رجب المبارك، وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أن اليوم هو المتمم لشهر جمادي الأول والسبت الموافق 13 يناير أول أيام شهر رجب.