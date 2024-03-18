خريطة سقوط الأمطار في مصر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، موضحة أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الاحمر تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة، ويبدأ تكاثر السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

امطار تصل لحد السيول

وأضافت الهيئة، أن هناك سقوط للأمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد، قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها إلى مناطق من جنوب الصعيد، فضًلا عن نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يُزيد من برودة الطقس.

الطقس السائد

وذكرت، الطقس السائد اليوم الإثنين مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد مائل للدفء على جنوب سيناء بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، على أن ترتفع درجات الحرارة اعتبارًا من الاربعاء المقبل.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 13

الاسكندرية 21 والصغرى 12

طنطا العظمى 21 والصغرى 12

شبين الكوم العظمى 22 والصغرى 12

كفر الشيخ العظمى 21 والصغرى 12

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 17

بني سويف العظمى 22 والصغرى 13

المنيا العظمى 23 والصغرى 12

سوهاج العظمى 23 والصغرى 13