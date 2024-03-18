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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمطار وسحب.. تفاصيل طقس الإمارات اليوم الإثنين

طقس الامارات
طقس الامارات

أوضح المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أنه سيكون الطقس غائم جزئيًا ويكون غائمًا أحيانًا على بعض المناطق الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع رطوبة ليلاً حتى صباح غدًا الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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رياح جنوبية شرقية


وأضاف المركز، الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية/10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر في الخليج العربي خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 05:51، والجزر الأول عند الساعة 14:07.

بحر عمان 
وتابع، بحر عمان فيكون أيضًا خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 18:34 والمد الثاني عند الساعة 03:58، والجزر الأول عند الساعة 10:41، والجزر الثاني عند الساعة 23:75
وجاءت درجات الحرارة كالاتي:
أبو ظبي العظمى 34 والصغرى 20
دبي العظمى 33 والصغرى 15
الشارقة العظمى 33 والصغرى 18
أم القيوين العظمى 30 والصغرى 20
الفجيرة العظمى 28 والصغرى 19
أبو موسى العظمى 24 والصغرى 23

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