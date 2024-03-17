أمطار ورياح على أنحاء البلاد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أجواء غدا الإثنين، إذ يسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء، بارد ليلا وفي الصباح الباكر، مؤكدة سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها إلى مناطق من جنوب الصعيد.

وأضافت: سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى، لافتة إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 22 الصغرى 13

السواحل الشمالية:- العظمى 22 الصغرى 14

جنوب سيناء:- العظمى 26 الصغرى 17

شمال الصعيد:- العظمى 23 الصغرى 13

جنوب الصعيد:- العظمى 24 الصغرى 16