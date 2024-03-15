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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الجمعة 15-3-2024 أمام الجنيه

الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي

 ننشر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 15-3-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.02 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13 جنيهًا للشراء، و13.04 جنيه للبيع. 

 

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

13 جنيه للشراء.

 

13.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

13.02 جنيه للشراء.

 

13.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

13.03 جنيه للشراء.

 

13.03 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.98 جنيه للشراء.

 

13.02 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.20 جنيه للشراء.

 

13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.80 جنيه للشراء.

 

13.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.99 جنيه للشراء.

 

13.04 جنيه للبيع.

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