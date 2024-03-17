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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر صرف الدرهم الإماراتي بالبنوك صباح اليوم الاحد

الدرهم الاماراتي
الدرهم الاماراتي

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف  الدرهم الإماراتي بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر العملات.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الأحد في البنوك

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أسعار صرف العملات العربية بالبنوك صباح اليوم الاحد


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدرهم الاماراتي:
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 13 جنيه للشراء و 13.04 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 13.03 جنيه للشراء و 13.03 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.20 جنيه للشراء و 13.23 جنيه للبيع.


وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري نحو 13.02 جنيه للشراء و 13.04 جنيه للبيع.

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