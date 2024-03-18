كوارث كرة القدم.. أحداث شغب جماهيرية مؤسفة في الدوري التركي(فيديو)

شهدت مسابقة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، أحداث شغب عنيفة وقعت بين مشجعي طرابزون سبور ولاعبي فنربخشة بعد نهاية المباراة التى جمعت بين الفريقين، وانتهت بفوز الأخير.



أحداث مباراة طرابزون سبور وفنربخشة في الدوري التركي

اقتحم مشجعو نادي طرابزون سبور التركي أرض الملعب واشتبكوا مع قوات الأمن ولاعبي فريق فناربخشه، الضيف، بعد الخسارة 3-2، في أحدث واقعة في الدوري الممتاز لكرة القدم المثير للجدل هذا الموسم.

وسجل فريد لاعب الوسط البرازيلي هدفين في الشوط الأول ليمنح فناربخشه، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري التركي متأخرًا بفارق نقطتين خلف جلطة سراي، التقدم في الشوط الأول على طرابزون سبور.

وأطلق أنيس باردي لاعب الوسط المقدوني تسديدة مقوسة من ركلة حرة في الدقيقة 63 ليقلص الفارق لطرابزون قبل أن يدرك محمود حسن (تريزيجيه) التعادل من ركلة جزاء قبل 12 دقيقة من النهاية.

وسجل ميشي باتشواي مهاجم فناربخشه هدف الفوز في الدقيقة 87 مع تصاعد التوتر بين الفريقين اللذين لديهما تاريخ من المواجهات الفوضوية وإلقاء الجماهير أشياء على أرض الملعب.

شاهد بالفيديو.. أحداث الواقعة