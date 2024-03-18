أسعار صرف الدولار بالبنوك بمستهل تعاملات الإثنين

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6% وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 47.19 جنيه للشراء، 47.33 جنيه للبيع

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 47.27 جنيها للشراء 47.37 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 47.27 جنيه للشراء 47.37 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.25 جنيه للشراء، 47.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الاسلامي نحو 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.