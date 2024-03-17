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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار الأمريكي في التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد 17 مارس، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر. 

 

 الدولار الأمريكي

 

 وتقدم "بوابة الوفد الإلكترونية"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

 

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اسعار الدولار تواصل الانخفاض أمام الجنيه بمنتصف اليوم الأربعاء 13-3-2024

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الرئيس السيسي: رفضت "التعويم" إلا في ظل وجود احتياطي من الدولار


سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:
 

أسعار  الدولار في البنك المركزي المصري الآن ليسجل  47.19 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنك الأهلي : ليسجل 74.27 جنيه للبيع، و47.37 جنيه للشراء.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه داخل بنك الإسكندرية الآن، ليسجل قيمة 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه داخل بنك الـ CIB الآن، ليسجل قيمة 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار  داخل بنك القاهرة الآن، ليسجل قيمة 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

 

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