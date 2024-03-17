أسعار صرف الدولار الأمريكي في التعاملات المسائية

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد 17 مارس، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

الدولار الأمريكي

وتقدم "بوابة الوفد الإلكترونية"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:



سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:



أسعار الدولار في البنك المركزي المصري الآن ليسجل 47.19 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنك الأهلي : ليسجل 74.27 جنيه للبيع، و47.37 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه داخل بنك الإسكندرية الآن، ليسجل قيمة 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه داخل بنك الـ CIB الآن، ليسجل قيمة 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار داخل بنك القاهرة الآن، ليسجل قيمة 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.