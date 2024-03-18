القمر يعانق النجم بولوكس في مشهد بديع..غدًا

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصرو العالم تشهد غدًا ظاهرة فلكية وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس (ألفا التوأم) وهو ألمع نجم في برج التوأم.



اقتران القمر مع النجم بولوكس

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، أنه يمكن رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 2:45 تقريبا صباح اليوم التالي، مشيرًا إلى أن النجم بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

الظواهر الفلكية

وذكر، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم ، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه ،فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته .

وأفاد، ليس هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين، فمشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.