معهد الفلك يعلن رسميا موعد غرة شهر رمضان

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي ستوافق فلكيا يوم الاثنين 11 مارس الحالي وفقا للحسابات الفلكية التي أجراها معمل أبحاث الشمس بالمعهد .

وأوضح القاضي، أن هلال رمضان الجديد سيبقى لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس يوم الاحد المقبل (يوم الرؤية) في مكة المكرمة ،وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات الجمهورية سيبقى لمدد تتراوح بين (13 – 15 دقيقة) .

وأشار رئيس المعهد إلى أن دار الإفتاء ستقوم باستطلاع هلال شهر رمضان يوم الأحد القادم .