السعودية .. الفلك الدولي: السماء صافية ولم نشاهد هلال رمضان

فيما لا تزال العديد من الدول العربية والإسلامية تترقب تحري الهلال، قال مركز الفلك الدولي اليوم الأحد، إنه في محاولة لرؤية الهلال استُخدمت تقنية التصوير الفلكي من مرصد الختم الفلكي، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار.

وأضاف في تغريدة على موقع "إكس"، بأن استخدام تقنية التصوير الفلكي أمكنت رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال علما بأن السماء صافية جدا

تعذر رؤية الهلال.

جاء ذلك بعدما أفاد المركز ذاته بوقت سابق، بأن معظم الدول الإسلامية بدأت شهر شعبان الأحد 11 فبراير 2024م، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان اليوم الأحد (10 مارس).

وأضاف أنه سيحدث الاقتران المركزي بهذا اليوم في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش، على أن يغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريباً.

بناء على ذلك، من المتوقع أن يبدأ العديد من الدول شهر رمضان الاثنين 11 مارس.

أما بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال اليوم الأحد، فاستناداً على جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة، ومنها معيار العالم المسلم ابن طارق، والباحث فوثرينغهام، والباحث ماوندير، والباحث بروين، والباحث المسلم إلياس، والمرصد الفلكي SAAO، والباحث يالوب، والباحث المسلم عودة، فإن رؤية الهلال غير ممكنة اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.

في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأميركتين، خاصة من الأجزاء الغربية، وفق المركز.

لذا فإنه بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية البصرية للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول رمضان بعد غد الثلاثاء (12 مارس)، حسب المصدر عينه..

إندونيسيا تعلن أن بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أعلنت إندونيسيا اليوم الأحد أن بعد غد الثلاثاء الموافق الثانى عشر من مارس 2024 بالتقويم الميلادى هو أول أيام شهر رمضان للعام الهجرى 1445 .

ونقل موقع " ديتيك دوت كوم " الإخبارى الإلكترونى الإندونيسى عن وزير الشؤون الدينية ياقوت خليل كوماس قوله مساء اليوم الأحد خلال اجتماع تحرى غرة شهر رمضان وهو مايعرف فى إندونيسيا باسم " اجتماع الإثبات " إنه استنادا إلى الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية ، فقد ثبت لدى وزارة الشؤون الدينية أن بعد غد الثلاثاء الموافق الثانى عشر من مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك .

".