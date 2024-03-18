بسمة وهبة تطل بالذهبي اللافت في العرافة

تنجذب الإعلامية بسمة وهبة للأزياء التي تتناغم مع شخصيتها القوية والناعمة وهذا ما جعلها محط أهتمام واعجاب المعنيين بالموضة وجعل إطلالاتها حديث رواد السوشيال ميديا.

ونجحت بسمة وهبة في لافت انتباه الجميع بادئها في برنامجها العرافة الذي يعرض حاليا خلال أيام شهر رمضان المبارك ولم تكتفي بحسن حوارها مع ضيوفها بل خطفت الاضواء نحو إطلالاتها المتنوعة والعصرية التي تعكس ذوقها الرقي.

وتألقت بسمة وهبة بإطلالة ساحرة، مواكبة لأحدث صيحات موضة 2024، حيث ارتدت فستان قصير، بأكمام طويلة، ولياقة عريضة، متشبكه بالسلاسل الذهبية من الأمام، صمم الفستان من قماش فاخر باللونين الذهبي في الأخضر الزاهي والبرتقالي الناعم مما اضاف لإطلالتها لمسة جذابة، الفستان حمل توقيع مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رفع خصلات شعرها لاعلي بشكل ناعم وجذاب ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على ألوان النود لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البرتقالي المط في الشفاه بأنامل خبير التجميل علاء التونسي.