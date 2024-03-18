بعد أكتر من 20 عامًا..الكونغو تعيد العمل بعقوبة الاعدام

رفعت الكونغو، حظر عقوبة الإعدام منذ أكثر من عقدين، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات للحد من العنف وهجمات المتشددين في البلاد، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل.

وقال البيان، إن الحظر المفروض منذ عام 2003 سمح للمجرمين المتهمين بالخيانة والتجسس بالإفلات دون عقاب مناسب.

وتشهد شرق الكونغو صراعات منذ عقود، وترتبط بأكثر من 120 جماعة مسلحة تقاتل من أجل الأرض والسلطة، وفي بعض الحالات، حماية مجتمعاتها.

ومن جانبه أوضحت الحكومة، أن العنف في الشرق ابتليت به البلاد بصراع متكرر وأدى إلى موجة من الهجمات التي نشرت الرعب بين المجتمعات.

وفي السنوات الأخيرة، واصلت جماعة إم 23 المتمردة الأكثر هيمنة في المنطقة ولها صلات مزعومة برواندا المجاورة - مهاجمة القرى، مما أجبر الكثيرين على الفرار إلى غوما، أكبر مدينة في المنطقة.

وقد فرضت حركة 23 مارس حصارا على العديد من المجتمعات المحلية التي يخضع حوالي نصف مقاطعة شمال كيفو لسيطرتها.

وتفاقم العنف في الإقليم في الأسابيع الأخيرة مع قتال قوات الأمن للمتمردين، وقال سكان إن مقاتلي التنظيم يشنون في الغالب هجمات بالقنابل من التلال المطلة على البلدات النائية.

وتابعت وزارة العدلل، عقوبة الإعدام ستخصص للمجرمين المتورطين في المؤامرات الإجرامية والعصابات المسلحة والتمرد وكذلك أولئك الذين يرتكبون الخيانة وجرائم الحرب، كما سيتم تطبيقه على الجيش، بما في ذلك أولئك الذين يتمردون أو يهربون وينضمون إلى صفوف العدو.

وأدانت جماعات حقوقية القرار ووصفته بأنه تراجع بالنسبة للبلاد.

"هذه المبادرة ضد الدستور"، قال جان كلود كاتيندي، رئيس الجمعية الأفريقية لحقوق الإنسان، لا نعتقد أن عقوبة الإعدام وتنفيذ هذا الحكم إجراءات مناسبة لاستعادة النظام".