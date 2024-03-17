أحمد حلمي: أول حب في حياتي كانت "خالة واحد صاحبي" (فيديو)

كشف الفنان الكوميدي أحمد حلمي عن العديد من أسرار حياته خلال حوار له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الرمضاني الجديد

وقال أحمد حلمي خلال حواره اليوم مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “بيج تايم” على فضائية MBC ، من خلال بروموالحلقة المقرر عرضها اليوم أن أول قصة حب في حياته كانت خالة واحد صاحبي.

الممثل اللي بيعمل كوميدي غلبان



وتحدث أحمد حلمي عن الأفلام لكوميدية، قائلا: "الممثل اللي بيعمل كوميدي غلبان، وأمنية حياتي إني أقدم أعمال غير كوميدية.

وبدأ النجم أحمد حلمي جلسات عمل مبدئية مع صناع فيلمه الجديد "لسه حتة"، الذي من المقرر أن يطرح في دور العرض فى عيد الأضحى كموعد مبدئي، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة سينرجى.

حيث استقر أحمد حلمى على فكرة الفيلم التي تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعى، كما سيتم الاعلان عن بطلة الفيلم خلال القترة المقبلة.

وقدم أحمد حلمى مؤخرًا فيلم "واحد تانى" في عيد الفطر الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتن عرضه في السينمات، وسجل 65 مليوناً وقت عرضهن وشارك في بطولته كل من روبي وأحمد مالك وسيد رجب ونسرين أمين وتاليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج سينرجي فيلمز.

ودارت أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقاريرعن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

وكان أعرب الفنان أحمد حلمى عن سعادته لحضور سفير مصر بالمملكة العربية السعودية أحمد فاروق، والأمير عبد الرحمن بن مساعد عرض مسرحيتة الجديدة "تييت" ضمن فعاليات موسم الرياض، ونشر حلمي صور جديدة بصحبتهم عبر حسابة الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام،معلق عليها قائلا:"اتشرفت بحضور سعادة السفير المصري احمد فاروق سفيرنا بالمملكه العربيه السعوديه وبحضور صديقي واخي العزيز الامير عبد الرحمن بن مساعد بحضورهم عرض مسرحيه تيت . شكرا جزيلا وحقيقي نورتوني ونورتوا العرض بحضوركم".

أحمد حلمي وسفير مصر بالسعودية

مسرحية"تييت" يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن إنتاج حمدي بدر على مسرح أبو بكر الشدي، حيث تدور أحداث المسرحية حول مدرس تاريخ يجسّد دوره حلمي، يعيد التفكير فيما يقدمه من معلومات تاريخية للطلاب، بسبب كلمة قالها له أحد الأطفال (يلعب دوره جان رامز)، تتسبب في تغيير مجرى حياة الأستاذ.

كما يقدم أيضا خلال الأحداث أغنية ترمز للتراث الفلسطيني يقول خلالها: "في فلسطين أرض خضراء معروفة بشجر الزيتون".

