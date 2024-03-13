أحمد موسى يكشف عن مخطط إسرائيل الشيطاني في غزة (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إسرائيل تخطط للبقاء في غزة 10 سنوات؛ بداعي عدم عودة حماس، مشيرا إلى أن هذا المخطط هو ما يريده نتنياهو رئيس وزراء الكيان المحتل، بأن لا تكن هناك دولة فلسطينية مستقلة، وهذا بالتنسيق مع أمريكا وجو بايدن.

وأوضح أحمد موسى خلال برنامجه على مسئوليتي المذاع على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال فصل شمال غزة عن جنوبها بطريق بطول 8 كم، معلقا: بالتالي يكون قد تم تقسيم القطاع لجنوب وشمال.

منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى اليوم لم تغلق مصر معبر رفح نهائيا

وأضاف أحمد موسى أن مصر مستمرة بشكل يومي في إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة برا وجوا، مشددا على أنه منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى اليوم لم تغلق مصر معبر رفح نهائيا.

وتابع أحمد موسى: "تل أبيب تتحدث عن تصفية مروان عيسى، الرجل الثاني في حماس بعد يحيى السنوار، لكن لم تصدر حركة المقاومة أي بيان في هذا الإطار، وإسرائيل تزعم مقتل 300 وإصابة 600 من قيادات حركة حماس.

وأرف أحمد موسى: “لو تم تصفية مروان عيسى سيكون هناك تطورات في صفوف حركة حماس، باعتباره أحد الأجنحة العسكرية في حركة المقاومة”، مختتما: "مصر تسير في خطة لوقف إطلاق النار خلال تلك الفترة، لكن هناك مطالب من حماس ومطالب من تل أبيب.