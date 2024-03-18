الإثنين 18 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة: أدعو لمبادرة لفتح صفحة جديدة بين الأهلي وبيراميدز

مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه حان الوقت لوجود علاقة طبيعية بين الأهلي وبيراميدز بدلا من حالة التربص الدائم من جانب مسئولي بيراميدز الذي يلجأون للقضاء ويدخلون في أزمات كثيرة مع القلعة الحمراء، موجها الدعوة لفتح صفحة جديدة بين الناديين.

txt

الأهلي يجدد عقد طاهر حتى 2028

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "بيراميدز لديه استقرار مالي وقام بضم لاعبين كثيرين بمبالغ مالية كبيرة، ولم يتوج بأي بطولة حتى الآن، رغم أن طموحاتهم عالية".

وأضاف: "بيراميدز أصبح له تصنيف حاليا أفضل من الزمالك على مستوى قارة إفريقيا، والفريق اصبح يحافظ على تواجده في المربع الذهبي ولعب في دوري الأبطال هذا الموسم، ولكن التاريخ لا يذكر إلا البطل".

وزاد: "أقول لـ شريف إكرامي حارس بيراميدز، أن التاريخ لا يذكر سوى الأبطال، ولن يتذكر أحد مسألة التصنيف، والجميع يتذكر تتويج المقاولون العرب بالبطولات في الثمانينات، والاسماعيلي فاز بلقب افريقيا 1969".

وأكمل: "متفق مع إكرامي ان بيراميدز صنع حالة جيدة في الكرة المصرية، لكن الأمور لم تكتمل سوى بالفوز ببطولة".

ووجه شبانة رسالة إلى ممدوح عيد ومسئولي بيراميدز، بضرورة اغلاق صفحة الأزمات مع النادي الأهلي، وأن يكون هناك مساحة للود والتصالح بين الطرفين. وأن تكون العلاقات جيدة بين الجانبين، بعيدا عن ساحات القضاء، وتستمر المنافسة بقوة داخل الملعب فقط.

الجريدة الورقية