الأهلي يجدد عقد طاهر حتى 2028

توصل النادي الأهلي لاتفاق شبه نهائي لتجديد عقد لاعبه طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لمدة 3 مواسم قادمة.

وينتهي عقد طاهر محمد طاهر في صيف 2025 ، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في شهر يناير المقبل دون الرجوع لإدارة القلعة الحمراء.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"بوابة الوفد" إن طاهر وافق على التجديد بشكل رسمي وسيتم إعلان التجديد خلال الفترة القادمة على أن ينتهي العقد الجديد في صيف 2028.

وانضم طاهر للأهلي في صيف 2020 قادماً من المقاولون العرب تعويضاً لرحيل رمضان صبحي جناح أيسر الفريق عقب نهاية إعارته من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.