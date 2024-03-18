النظام الغذائي الصحي ليس له تأثير خطير على استمرار الحياة، ولا يحمي من الإصابة بالنوبات القلبية أو السرطان، تم نشر هذا البيان من قبل مجلة Der Standard النمساوية.

في الآونة الأخيرة، أصبح الأكل الصحي اتجاها عالميا، وهناك رأي قوي حول الفوائد التي لا شك فيها لهذه التغذية للحفاظ على الصحة وطول العمر المتوقع، ولكن وسائل الإعلام النمساوية Der Standard نشرت مقالاً بقلم Günter Brandstätter، يدعي فيه الصحفي: مثل هذه السمعة التي تطورت حول الأكل الصحي ليست أكثر من أسطورة.

يستشهد براندستيتر بنتائج مشروع بحثي يسمى مبادرة صحة المرأة، حيث تابع العلماء مجموعتين من النساء مع وجبات غذائية مختلفة لمدة 8 سنوات، في إحدى المجموعات، تناولوا الخضار والفواكه والأطعمة قليلة الدهون وعالية الألياف، في حين التزمت المجموعة الثانية من النساء بنظامهم الغذائي المعتاد.

عند تلخيص نتائج التجربة، اتضح أن المؤشرات الصحية ومعلمات وظائف الجسم لدى النساء في المجموعتين لم تكن مختلفة تقريبًا وبحسب دير ستاندرد، فإنه حتى النساء اللاتي تناولن حمية البحر الأبيض المتوسط، التي تحتوي على نسبة عالية من الخضار والأسماك وزيت الزيتون، لم يظهرن فوائد كبيرة في حمايتهن من الأمراض الخطيرة.

وعلى وجه الخصوص، في المجموعة التي تناولت الطعام مع التركيز على زيت الزيتون، أصيب 6.9% من الأشخاص بمرض السكري من النوع الثاني، بينما في المجموعة التي تناولت الطعام كالمعتاد - 8.8% من الأشخاص أي أن الانخفاض المطلق في خطر الإصابة بمرض السكري كان 1.9% فقط، وهي فجوة صغيرة للغاية بالنسبة لفوائد النظام الغذائي الصحي التي تبدو لا يمكن إنكارها.

وفي الوقت نفسه، يشير مؤلف كتاب "Der Standard": هذه النتائج لا تعني إمكانية إهمال النظام الغذائي الصحي وقد لا يكون علاجاً للسرطان أو الموت المبكر، لكن بدوره يؤدي اتباع نظام غذائي غير صحي إلى زيادة احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة وعلى وجه الخصوص، يرتبط الاستهلاك المفرط للسكر بتطور مرض السكري، وترتبط الدهون المتحولة بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية.