ويل سميث:" القرآن ساعدنى فى تربية أبنائى"

فى لقاء شيق وملئ بالأسرار والمفاجأت، حل “ويل سميث” ضيفاً على الإعلامي “عمرو أديب” من خلال بودكاست بيج تايم "Podcast Big Time".

ويل سميث قرأت القرآن:

فى البداية، كشف “ويل سميث” بأنه قرأ “القرآن الكريم” كاملاً العام الماضي خلال شهر رمضان، قائلاً: "آخر سنتين من حياتي كانت فترة عصيبة وبدأت أفكر في ذاتي الداخلية وقرأت جميع الكتب المقدسة، قرأت كل شيء، قرأت القرآن الكريم كاملا العام الماضي في رمضان، هذه هي مرحلة البحث عن الروحانية في حياتي في هذه المرحلة من حياتي أحاول أن أوسع من قلبي بقدر الإمكان حتى أتقبل أكثر كم من الناس".

أعلن “ويل سميث” أنبهاره بـ “القرآن الكريم” والقصص الموجودة فيه: "تفاجأت بوجود ذكر وافر لقصة موسى، كان هذا أمر مثير للاهتمام من خلال القرآن، قد لمسني موسى وقصص موسى، وأعجبت بالبساطة، القرآن بسيط للغاية وكل الأمور فيه واضحة جدا، من الصعب جدا أن تنتهي من قرائته بأي سوء فهم".

وأضاف : "قرأت جميع الكتب المقدسة وتفاجأت بأن كل شيء بمثابة قصة واحدة من التوراة إلى الإنجيل إلى القرآن لم تنقطع الصلة بينهم".

القرآن ساعد ويل سميث مع ابنائه:

استكمل “ويل سميث” حديثه عن علاقته بأبنائه بعد نضوجهم فهو يستمتع بالتعامل معهم ونقل خبراته لهم الآن : "من الأمور المهمة التي ساعدتني كثيرا في تربية ابنائي وهذا أتاني من القرآن، هي استيعاب أن كل روح مسؤولة عن تطوير نفسها لذا فإن هذا المفهوم هو مفهوم قوي بالنسبة إليَّ، أنا موجود لمساعدة أبنائي ودائما أحرص أن أكون شريكًا في حياتهم ولكني لست مسؤولًا عن حياتهم".

عبر “ويل سميث” عن سعادته بزيارته الثالثة إلى المملكة العربية السعودية، شعوره أنه ينتمي إلى هذه المنطقة، وعن تجربة تذوق الأكل السعودي، علّق: "أريد كبسة لحم وجريش، هل علي نطقها بهذه الطريقة، كبسة بلحم الغنم".

يذكر أن "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time يستضيف من خلاله الإعلامي عمرو أديب، وتشاركه الفنانة أصالة في بعض الحلقات، مجموعة من المشاهير المتواجدين في السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض 2024، وتُعرض حلقات البرنامج على منصة "شاهد".