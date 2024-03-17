قتلت شخص بالخطأ.. حبس موظفة فى شركة عقارات لمدة عامين

قضت محكمة جنح أكتوبر، بمعاقبة موظفة في إحدى شركات العقارات الشهيرة بالحبس لمدة عامين، لاتهامها بإنهاء حياة شخصين بالخطأ في حادث تصادم على الطريق أمام مول العرب في أكتوبر.

تفاصيل قتل شخص بالخطأ

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة تسببت بالخطأ في نهاء حياة شخصين أثناء قيادتها سيارة برعونة وعدم مراعاتها لقوانين المرور بأن ارتكبت المخالفات الواردة بكتب السلامة وأحدثت الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي للمجني عليهم والتي أودت بحياتهما.

تبين من التحقيقات أن المجني عليهما أثناء تواجدهما على الطريق اصطدمت بهما المتهمة أثناء قيادتها سيارة على الطريق أمام مول العرب برعونة وعدم إحتراز وعدم مراعاة للقوانين واللوائح المرورية.

ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، بمعاقبة مزارعا بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل زوجته بدائرة مركز فاقوس.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم الي فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان وأمانة سر نبيل شكرى ومحمد إبراهيم.

بداية أحداث القضية، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم “حسن م ”، عامل زراعي، مقيم بمركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ بتهمة قتل زوجته المجني عليها "هبة إ " بعدة طعنات بسبب خلافات بينهما نتيجة انقطاع المتهم عن العمل وأن المجني عليها هي من كانت تقوم بالإنفاق على مسكن الزوجية نتيجة عملها ببيع الألبان بالأسواق.

كشف أمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا فاستقرت إحداها برقبتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

وفى سياق متصل تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة مدمن مخدرات عاريًا بمياه النيل، و قررت النيابة العامة عرض الجثة عل الطب الشرعي لتشريحها و بيان سبب الوفاة كما صرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية

تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص طافيه بمياه النيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لعاطل عاريا تمام ولا توجد به ثمة إصابات ومبلغ بتغيبه منذ 30 يوما



بالتقابل مع والدته أفادت بأن نجلها مدمن مواد مخدرة وأنه قبل شهرين قام بسرقة مسكنها لشراء مواد مخدرة فتركت له المنزل من حينها وعلمت قبل 30 يوما بتغيبه.



جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.