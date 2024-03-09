الرئيس السيسي: رفضت "التعويم" إلا في ظل وجود احتياطي من الدولار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان يتحدث عن رفض فكرة "التعويم"، أنه سيقف أمامه لأنه يمس الأمن القومي، منوهًا بأن تحرير السعر الصرف لن يحدث إلا في ظل وجود احتياطي كبير من الدولار، متابعًا: " تقدير الاقتصاد في هذا الوقت أننا غير قادرين على التعويم بدون وجود رقم معتبر من الأموال لتنظيم السوق".

وأوضح "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، تحت عنوان "ويبقى الأثر"، بمناسبة الاحتفال بـ "يوم الشهيد"، المنعقدة بمركز المنارة والمذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أننا أصبح لدينا القدرة على التعامل بسعر صرف مرن وإمكانياتنا ومواردنا في وضع أفضل.

وتابع: "أقدر أقول رقم تقريبي والدكتورة هالة السعيد تصلح لي، حوالي 45 إلى 50 مليار دولار ما بين رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي"، مشددًا على أنه في ظل وجود هذا الرقم يكون لدينا القدرة على وجود سعر صرف مرن طبقا للطلب، "يبقى ممكن أنجح.. غير كده كان هيبقى في مشكلة كبيرة جدا في مصر".