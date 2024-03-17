الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الوضع فى غزة كارثى.. عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم مفجع

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت منظمة اليونيسف أن الأطفال يموتون في غزة بسبب سوء التغذية، مؤكدة أن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم في غزة مفجع، حسبما ذكرت قناة القاهرة في خبر عاجل لها.

فيما قالت منظمة أطباء بلا حدود في غزة، اليوم الأحد، إن الوضع في القطاع "كارثي وتعجز الكلمات عن وصفه".

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عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم في غزة مفجع


جاء ذلك في منشور على حساب المنظمة في منصة (إكس)، تضمن آراء الممرض لؤي حرب العامل في شمالي غزة، وأضاف حرب أنه يقدم الدعم الطبي في ظل النقص الكبير للغذاء والظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، وأشارت أنها نادرا ما تكون قادرة على الاتصال بموظفيها في المنطقة.

فيما حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن سكان غزة أصبحوا "على حافة المجاعة"، وشددت على أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات إلى أنحاء القطاع أضحى "مسألة حياة أو موت".

وأكدت "الأونروا"، في منشور عبر حسابها في منصة (إكس)، على "ضرورة أن تبقى قادرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من سكان غزة بالمساعدات الملحة"، وأضافت أن "تسليم المساعدات عن طريق البر هو السبيل الأكثر كفاءة وأمانًا".

 

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