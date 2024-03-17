أردوغان يتهم الغرب بالمشاركة في ارتكاب مجازر غزة

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية بدعم إسرائيل بالذخائر التي تستخدمها في ارتكاب مجازر ضد المدنيين في غزة.

جاء ذلك خلال فاعلية عامة في إسطنبول، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، التي أشارت إلى تأكيد أردوغان أن أنقرة تدافع عن غزة بكل إمكانياتها.

وقال أردوغان: "نفاق الغرب ودعمهم لإسرائيل، حول غزة إلى أكبر مقبرة نساء وأطفال في العالم".

وتابع: "لا يمكن لمحاولات التضليل والأكاذيب أن تتستر على هذه حقيقة موقف الغرب تجاه غزة"، مشيرا إلى أن المنظمات والمؤسسات الدولية فشلت في غزة".

وقال الرئيس التركي إن إسرائيل لا تقف وحدها بل هناك عشرات الدول التي تدعمها، مضيفا: "العالم الإسلامي لم ينجح في هذا الاختبار".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل نحو 32 ألف قتيل ونحو 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.