ميلوني تصف القمة المصرية الأوروبية بـ"التاريخية"

وصفت رئيسة الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، اليوم الأحد، القمة المصرية الأوروبية بـ"اللقاء التاريخي"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت ميلوني إن "هذا لقاء تاريخي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي: وأنا فخورة بالدور الذي لعبته إيطاليا في تحقيق هذا الهدف"، لافتة إلى أن "الشراكة العالمية والاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي هي جزء من السياق الحالي الذي نجد أنفسنا فيه نواجه العديد من الأزمات التي يمكن أن تزعزع استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى مستوى لا يمكن تصوره".

وأشارت إلى أن "التحديات المشتركة التي يجب مواجهتها معًا من أجل الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والتنمية والهجرة". وأضافت أن "هذه المبادرة تظهر رغبتنا في تعزيز وتشجيع أسلوب هيكلي جديد للتعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط".