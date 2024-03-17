المفوضية الأوروبية: القمة المصرية الأوروبية في القاهرة لحظة تاريخية

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن سعادتها بوجودها في مصر اليوم مع رئيس وزراء بلجيكا، ورئيس قبرص، ورئيس وزراء اليونان.

وقالت أورسولا، خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، اليوم الأحد، إن هذه اللحظة تاريخية.

وشددت على بأهمية ترفيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي وشامل، يشمل شراكة استراتيجية وشاملة، مؤكدة الموافقة على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والطاقة منخفضة الكربون، وإدارة الهجرة والاستثمار في التعليم والشباب.