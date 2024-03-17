قياسات بدنية لمنتخب الشباب قبل السفر الجزائر.. وعلاء نبيل ويوسف يجتمعان بالجهاز الفني واللاعبين

اختتم منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، تدريباته اليوم قبل السفر غدا إلى الجزائر لخوض الدورة الودية الدولية بمشاركة منتخبات تونس وموريتانيا والجزائر بجانب مصر والتي تقام خلال الفترة من 18 حتى 26 مارس الجارى.

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وخضع لاعبو منتخب الشباب لقياسات بدنية وجسمية اليوم قبل الدورة الودية فى إطار البرنامج البدنى الموضوع من قبل وائل رياض المدير الفنى والدكتور قاسم قدرى المعد البدني.

وخاض اللاعبون مرانا قويا مساء اليوم انتهى بتقسيمة شهدت حماسا وجدية من الجميع، بجانب التركيز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

وحرص علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، ومحمد يوسف مساعد المدير الفني المشرف على منتخبات الشباب والناشئين على حضور المران لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر، وعقد علاء نبيل جلسة مع جميع أعضاء المنتخب طالبهم خلالها بببذل قصاري جهدهم من أجل تقديم بطولة قوية والتأكيد على أن هذا الجيل هو مستقبل الكرة المصرية مؤكدا على استمرار الدعم وتلبية احتياجات الفريق من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة.