منتخب الشباب يخوض مرانه الأول استعدادا للدورة الودية بالجزائر

خاض منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، مرانه الأول اليوم علي ملعب فندق الإقامة في بداية الاستعداد للدورة الودية بالجزائر التي تقام في الفترة من 18 حتي 26 مارس الجاري بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وموريتانيا .

بدأ المران بتدريبات بدنية، ثم تقسيمة بين اللاعبين استمرّت لمدة ساعة شهدت التركيز علي بعض الجمل الفنية والتكتيكية .

شهد المران حضور محمد أبو الوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد ومحمد يوسف مساعد المدير الفني والمشرف علي منتخبات الشباب والناشئين .

أدى المنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني تدريبه الأول اليوم بملعب بالعاصمة الإدارية وسط أجواء حماسية ضمن الاستعداد لخوض بطولة غرب آسيا الدولية التى تقام في السعودية ضمن تحضيرات الفراعنة للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024 .

ويغادر المنتخب القاهرة يوم الاثنين المقبل إلى مدينة الاحساء لبدء الاستعداد لأول مباراة له بالبطولة يوم 20 مارس مع نظيره الإماراتي والفائز يلتقي مع الفائز من لقاء العراق واستراليا فى نصف النهائي.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات هى : مصر والسعودية والأردن والعراق والإمارات و كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر.

ويسبق البعثة إلى السعودية محمود حرب المدير الإداري للترتيب لاستقبال البعثة والاطمئنان على ملاعب التدريب وأماكن الإقامة.

شارك فى تدريب اليوم كل اللاعبين باستثناء المحترفين الثلاثة : عمر فايد وبلال مظهر ومصطفي اشرف المقرر انضمامهم يوم 17 مارس.

وضمت القائمة فى تدريب اليوم كلا من: علي الجابري وحمزة علاء و محمد سيحا فى حراسة المرمي، وحسام عبد المجيد و محمد طارق و محمد المغربي و كريم الدبيس و محمد حمدي و أحمد عيد و أحمد محمود فى خط الدفاع ، ومحمود صابر و محمد شحاتة و محمود جهاد و أحمد عاطف و مصطفى سعد و أحمد نادر حواش و عمر الساعي و إبراهيم عادل فى خط الوسط وأسامة فيصل و نادر فرج فى الهجوم .