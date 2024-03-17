الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يتقدم على برشلونة بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق برشلونة الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد متقدماً بهدف دون رد ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

بدأ فريق أتلتيكو مدريد المباراة بضغط هجومي قوي ونجح في فرض رتمه على اللقاء ليجبر برشلونة على التراجع.

حاول أتلتيكو مدريد غختراق الدفاع الكتالوني معتمدأ على تحركات مهاجمة الفارو موراتا الا أنه لم يصنع الخطورة الكافية للتسجيل.

وفي الدقيقة 35 ومن أول فرصة حقيقية لفريق برشلونة نجح جواو فيليكس في إحراز الهدف الأول بعد تمريرة حاسمة من ليفاندوفسكي.

حاول اتلتيكو مدريد تعديل النتيجة في الوقت المتبقي دون جدوى لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 1-0.