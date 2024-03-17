أهم تصريحات الرئيس السيسي بالمؤتمر الصحفي مع قادة الاتحاد الأوروبي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، مؤتمرً صحفيًا، مع قادة الاتحاد الأوروبي، في قصر الاتحادية، وذلك عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

وألقى الرئيس السيسي كلمته، قال في عدد من التصريحات الهامة والرسائل، وهذا ما تنشره "الوفد" في التقرير.

تصريحات الرئيس السيسي بالمؤتمر الصحفي مع قادة الاتحاد الأوروبي

مباحثات اليوم شهدت التركيز على ملفات الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومنتدى غاز شرق المتوسط.

وقعنا على حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو.

أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

الرئيس السيسى لقادة الاتحاد الأوروبي: زيارتكم اليوم مثلت مرحلة شديدة الأهمية فى دعم العلاقات المصرية الأوروبية.

تناولت المباحثات مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

اتفقنا على رفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.