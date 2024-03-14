ترامب يدعو دول أوروبا للإنفاق على تمويل أوكرانيا

دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دول أوروبا إلى إنفاق ذات القدر الذي تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية على تمويل أوكرانيا، معتبرا أن الوضع الحالي ليس عادلا بالنسبة لبلده، الذي ينفق أكثر بكثير من الدول الأوروبية الأخرى.

وجاءت تصريحات ترامب، خلال مقابلة مع قناة "نيوزماكس"، في رده على سؤال عما إذا كان يعتزم قطع التمويل عن أوكرانيا، إذا أعيد انتخابه رئيسا، قائلا: "أوروبا تدفع جزءا صغيرا مما ندفعه ويتعين على الدول الأوروبية مجتمعة أن تدفع ذات المبلغ، فهي في خطر أكبر بكثير مما نحن عليه الآن، وتنفق أوروبا نحو أقل من 100 مليار دولار على أوكرانيا".

ترامب: الأمر غير عادل

وتابع ترامب، بالقول: "هذا غير عادل وليس عادلا لأمريكا ولدافعي الضرائب الأمريكيين".

وأوضح ترامب، في وقت سابق، أنه إذا فاز في الانتخابات الأمريكية، في نوفمبر المقبل، فقد يعقد قمة لحلف شمال الأطلسي(الناتو)، في يونيو 2025، لمناقشة مستقبل الحلف.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، الانتخابات الرئاسية، في 5 نوفمبر المقبل.