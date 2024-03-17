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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

انتر ميلان ينهي الشوط الأول متقدما على نابولى بهدف دراميان

انتر ميلان ونابولي
انتر ميلان ونابولي

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الشوط الأول متقدما على نظيره فريق نابولي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب جيوزيبي مياتزا، في إطار منافسات الجولة الـ29 من عمر الدوري الإيطالي. 

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التشكيل الرسمي لقمة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

 

وسجل هدف النيراتزوري في الشوط الأول ماتيو دارميان في الدقيقة 43 من نهاية أحداث الشوط الأول للمباراة. 

ولعب إنتر ميلان المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: ديماركو، اتشربي، باستوني،بافارد،دارميان

خط الوسط: باريلا، هاكان، ميختاريان

خط الهجوم: تورام، لاوتارو 

فيما خاض نابولي المباراة بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، خيسوس، اوليفيرا

خط الوسط: أنجويزا،لوبوتكا، تراوري

خط الهجوم: بوليتانو، راسبادوري، كفارستخيليا.

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