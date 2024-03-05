إبراهيم عيسى: لا توجد منظمة حقوق إنسان في العالم إلا وأدانت إسرائيل

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المجازر الإسرائيلية مستمرة ودماء الشعب الفلسطيني لا يزال يُنزف، لكن في نفس الوقت هناك حالة من التعاطف الدولي والعالمي الواسع والممتد والمتسع في العالم أجمع مع الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من عدوان إسرائيل.

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هناك إدانة يومية ومستمرة وعلى مدار الساعة على إسرائيل وسياستها ونتنياهو وجيشه، مشيرًا إلى أن الاتهامات تنهال على الحكومة الإسرائيلية، والعالم أجمع يدعم ويساند الشعب الفلسطيني من أجل وقف العدوان.

وأشار إلى أن كل منظمات الأمم المتحدة تعمل للدفاع عن الشعب الفلسطيني ولوقف الحرب في غزة، وهناك مظاهرات في كل أنحاء العالم وتدعم وتساند الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى مستوى المنظمات والهيئات والجاماعات والمجتمع المدني جميع بياناتها.

وتابع: "لا توجد منظمة حقوق إنسان في العالم لم تؤيد الشعب الفلسطيني إلا وأدانت إسرائيل، بما منظمات حقوق الإنسان في قبل إسرائيل نفسها"، قائلًا: "هناك احتجاج من قبل الشعب الأمريكي على السياسة التي تعمل بها أمريكا".