خالد يوسف: الفن أبو الحلال وحاولت اقناع حنان ترك بالعودة للتمثيل (فيديو)

أكد المخرج خالد يوسف، أن الفنانة حنان ترك موهبة كبيرة وخسارة في الاعتزال، مضيفًا: "الفنانة حنان ترك عشرة عمر معايا ولم يكن في يوم مساند وداعم لفكرة اعتزالها".

وأضاف خالد يوسف، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فصائية "القاهرة والناس"، أن الفن حلال وليس حراما، قائلًا: "الفن أبو الحلال مش حلال بس"، موجهًا سؤالا للفنانة حنان ترك عن أسباب اعتزالها مجال الفن.

مناقشات مع حنان ترك بشأن عودتها للفن مرة

وأوضح خالد يوسف، أنه كان هناك مناقشات دارت بينه وبين حنان ترك بشأن عودتها للفن مرة أخرى، مؤكدًا أن الفنانة حنان ترك سعيدة بالاعتزال وهو رأيها الشخصي ومبسوطة به وهذا الاختلاف سبب وجودنا في الحياة.

وكشف المخرج خالد يوسف سبب ابتعاده عن تقديم مشاهد جريئة في فيلم "الإسكندراني"، قائلا: "لأن في تصيد وبيسيبوا العمل كله ويمسكوا في أي حاجة تعمل تريند"، مضيفًا: "أنا عايز الفيلم يتشاف من غير تصيد، والفيلم ماكنش محتاج يكون في مشاهد جريئة".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "حبر سري"، الذي يعرض على قناة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أنه يراعي المصنفات والمجتمع خاصة بعد ظهور السوشيال ميديا، مؤكدا أن السوشيال ميديا أصبحت تعبر عن السلطة المجتمعية قائلا: "ممكن تدبح عمل أكثر من الرقابة الرسمية"، مضيفا أنه تجنب التصادم مع الجمهور.

الرقابة على المصنفات الفنية

وأشار إلى أنه يفكر في مراعاة أن فكرته تسبق المجتمع أم لا؟، ومتصادمة مع تقاليده أم لا؟، مؤكدا أن كل ذلك يجب أن يكون في الحسبان.

وتابع: "ماكناش بنحسبها كده، وكنا بنحسب حسبة الرقابة على المصنفات الفنية اللي هي سلطة الدولة، وكانت أكثر هاجس وبتقد الفن اللي نفسك تقدمه، والجمهور عجبه الفيلم بيدخله ولو ماعجبوش بيقاطعه"، مؤكدا أنه الآن أصبح هناك تعبيرا عن الأعمال الفنية من خلال السوشيال ميديا.