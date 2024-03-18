ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالمخابز والانشطة التموينية.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، وبالتعاون مع إدارة تموين مركز أبشواي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة، وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

تحرير 32 مخالفة وتقرير ضد أصحاب المخابز والجزارين بالفيوم

وأوضح المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق والمخابز والجزارين، بحضور أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالفيوم، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير عدد 4 محاضر ضد الجزارين للذبح خارج المجازر الحكومية، وعدد 27 تقريرا ضد المخابز المخالفة، وكذلك محضر بيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية.

وأكد مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أن المديرية كثفت جهودها خلال هذه الفترة من خلال تنفيذ الحملات الرقابية بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع التجار ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.