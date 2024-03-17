أهداف موقعة مانشستر يونايتد وبرشلونة.. شاهد بالفيديو

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد للدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم، بعدما حقق الفوز على ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الدوري ربع النهائي.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليفربول



جاء التقدم من نصيب لمانشستر يونايتد اللاعب سكوت ماكتومناي في الدقيقة العاشرة.

فيما أدرك ماك أليستر لليفر التعادل في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، وأضاف زميله محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط.

وتعادل أنتوني في اللحظات الأخيرة من المباراة لمانشستر يونايتد، لتنتهي المواجهة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتقدم مجددًا ليفربول عن طريق هارفي إليوت في الدقيقة 105 من عمر الإضافي الأول.

وأحرز ماركوس راشفورد هدف التعادل لليونايتد في الدقيقة 112، لتصبح النتيجة 3/3، بينما سجل هدف الفوز للشياطين الحمر اللاعب أماد ديالو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الإضافي الثاني.

واستطاع مانشستر يونايتد التأهل للدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على ليفربول بنتيجة 4/3.

