شباب المصارعة يواصلون حصد الذهب ببطولة أفريقيا بالإسكندرية

واصل منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما للمصارعة الحرة والنسائية حصد الميداليات الذهبية خلال منافسات اليوم الأحد ببطولة أفريقيا " للشباب والناشئين والكبار"والمقامة حاليا على الصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية، وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء، بمشاركة 371 لاعبا ولاعبة يمثلون 27 دولة.

وحقق لاعبو منتخب الشباب للمصارعة الحرة 8 ميداليات خلال منافسات اليوم بواقع 4 ميداليات ذهبية و 4 ميداليات فضية.

وحقق الميدالية الذهبية كل من: هاني هلال في منافسات وزن 61 كجم و إيهاب طلبة في منافسات وزن 70 كجم و خالد سالم في منافسات وزن 74 كجم و ادهم عبدالله في منافسات وزن 125 كجم .

وحصد الميدالية الفضية كل من: ياسين سعيد في منافسات وزن 79 كجم و كريم موسى في منافسات وزن 86 كجم عبدالرحمن هيثم وزن 92كجم و علي الدين هشام في منافسات وزن 97 كجم.

بينما حصدت لاعبات منتخب المصارعه النسائيه للشبابات خلال منافسات اليوم الثاني 5 ميداليات بواقع 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة.

حصدت الميدالية الذهبية كل من: سما وليد في منافسات وزن 50 كجم و صباح خميس في منافسات وزن 59 كجم و موده بدوي في منافسات وزن 65 كجم و هبه صبري في منافسات وزن 72 كجم ، وحققت سلمى فوزي فضية منافسات وزن 55 كجم .

وكانت قد أقيمت أمس منافسات المصارعة الحرة والنسائية لمرحلة الشباب والتي شهدت حصد لاعبوا منتخب مصر ل 14 ميدالية متنوعة بواقع 12 ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين.