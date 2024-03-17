الأحد 17 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شباب المصارعة يواصلون حصد الذهب ببطولة أفريقيا بالإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما للمصارعة الحرة والنسائية حصد الميداليات الذهبية خلال  منافسات اليوم الأحد ببطولة أفريقيا " للشباب والناشئين والكبار"والمقامة حاليا على الصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية، وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء، بمشاركة 371 لاعبا ولاعبة يمثلون 27 دولة.

وحقق لاعبو منتخب الشباب للمصارعة الحرة 8 ميداليات خلال منافسات اليوم بواقع 4 ميداليات ذهبية و 4 ميداليات فضية.

وحقق الميدالية الذهبية كل من: هاني هلال في منافسات وزن 61 كجم و إيهاب طلبة في منافسات وزن 70 كجم و خالد سالم في منافسات وزن 74 كجم و ادهم عبدالله في منافسات وزن 125 كجم .

وحصد الميدالية الفضية كل من: ياسين سعيد في منافسات وزن 79 كجم و كريم موسى في منافسات وزن 86 كجم عبدالرحمن هيثم وزن 92كجم و علي الدين هشام في منافسات وزن 97 كجم.

بينما حصدت لاعبات منتخب المصارعه النسائيه للشبابات خلال منافسات اليوم الثاني 5 ميداليات بواقع 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة.

حصدت الميدالية الذهبية كل من: سما وليد في منافسات وزن 50 كجم و صباح خميس في منافسات وزن 59 كجم و موده بدوي في منافسات وزن 65 كجم و هبه صبري في منافسات وزن 72 كجم ، وحققت سلمى فوزي فضية منافسات وزن 55 كجم .

وكانت قد أقيمت أمس منافسات المصارعة الحرة والنسائية لمرحلة الشباب والتي شهدت حصد لاعبوا منتخب مصر ل 14 ميدالية متنوعة بواقع 12 ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين.

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