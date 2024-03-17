الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الداخلية تضبط 218 قضية مخدرات في 24 ساعة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط قضايا المخدرات من ضبط (218) قضية ‏مواد مخدرة.

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 بإجمالى (243) متهم ضُبط خلالها ‏الآتى :‏

كمية من مخدر الحشيش وزنت (112,700 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر البانجو وزنت (93,095كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,894 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (3,550 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,575 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1,100 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (960جرام).‏

كمية من مخدر الآيس وزنت (697 جرام).‏

كمية من مخدر البودر وزنت (251 جرام).‏

عدد (1564) قرص مخدر.‏

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة ‏لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على ‏القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ‏وإحكام السيطرة الأمنية .‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم صالح.ح بالسجن المُشدد 6 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالقطامية.

وشمل نص الحكم تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وألزمت بالمصاريف الجنائية، وبمصادرة المخدر المضبوط.

كما قضت بمُعاقبة المُتهم سيد.أ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المُستشارين د.عادل محمد السيوي وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم صالح.م  أنه في يوم 5 يونيو 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق. 

وأسندت النيابة أيضاً للمتهم الثاني سيد.أ أنه أحرز بقصد التعاطي مُخدري الهيروين والحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وثبت من تقريري المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة بحوزة المُتهمين تحوي الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

كما ثبت بتحليل بول المُتهم الثاني إيجابيتها لأحد نواتج أيض الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.

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